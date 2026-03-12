Actualité
Photo d’illustration d’un chantier. © Tim Douet

Travail dissimulé : l'Urssaf Rhône-Alpes redresse 85,6 millions d'euros en 2025, le BTP dans le viseur

  • par NC

    • Au niveau national, les Urssaf ont dépassé 1,5 milliard d'euros de redressements pour travail dissimulé en 2025. En Rhône-Alpes, près de 3 700 actions ont été menées, avec 85,6 millions d'euros récupérés, dont les deux tiers dans le secteur du BTP.

    En 2025, l'Urssaf Rhône-Alpes a engagé près de 3 700 actions de lutte contre le travail dissimulé, dont 62% d'actions de prévention à visée pédagogique et plus de 1 000 contrôles ciblés sur des entreprises ou individus présentant un profil de risque élevé. Sept de ces contrôles sur dix ont abouti à un redressement, pour un montant total de 85,6 millions d'euros.

    66 % des montants récupérés dans le secteur du BTP

    Le secteur du bâtiment et des travaux publics concentre 48 % des contrôles ayant conduit à des redressements et 66 % des montants récupérés, loin devant les services administratifs (12 %) et le commerce et la réparation automobile (11 %).

    Pour obtenir ces résultats, l'Urssaf s'appuie sur le datamining pour affiner le ciblage des fraudes, le renforcement des effectifs d'inspecteurs et des partenariats avec la police, la gendarmerie, Tracfin et l'office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI).

    "Les résultats obtenus confirment la pertinence de nos choix stratégiques et l'efficacité du ciblage de nos contrôles sur les secteurs les plus exposés", a souligné Frédérique Miny, directrice de l'Urssaf Rhône-Alpes.

    Chantier à Lyon © Tim Douet
