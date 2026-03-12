Irigny : un habitant inscrit sur une liste RN malgré lui

Un habitant d'Irigny s'étonne de figurer sur la liste du candidat RN Enzo Giacomoni. Il pourrait porter plainte pour abus de confiance, alors que cinq autres personnes présentes sur la liste signalent des faits similaires.

Il apparait sur une liste électorale… contre son gré. C'est ce qui est arrivé à un retraité d'Irigny, au sud de Lyon. Selon les informations du Progrès, un habitant est inscrit sur la liste du candidat RN Enzo Giacomoni, alors qu'il n'avait pas donné son accord. Il affirme que sa signature devait "permettre" une candidature sans pourtant l'inclure dedans. Une information que le candidat d'extrême droite a démentie.

Cinq autres personnes signalent une situation similaire

Le retraité envoie alors un courrier à la préfecture pour annuler sa présence sur la liste, mais c'est impossible. En effet, sa candidature ne peut être annulée ou invalidée qu'après les résultats. L'Irignois sera donc bien présent sur la liste d'Enzo Giacomoni au premier et potentiellement au second tour.

A noter que pour confirmer sa présence sur une liste, il est nécessaire de transmettre des documents originaux, prouvant un lien quelconque avec la commune, et de signer de manière manuscrite. Selon nos confrères, le retraité est certain de ne rien avoir écrit.

S'il le souhaite, il peut solliciter la justice pour "abus de confiance". Pour l'instant, l'habitant n'a pas prévu de porter plainte. A noter que son cas n'est pas isolé puisque la mairie d'Irigny annonce que 6 personnes se sont plaintes de figurer sur la liste d'Enzo Giacomoni contre leur gré.

