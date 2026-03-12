Actualité
crédit Frachet

Irigny : un habitant inscrit sur une liste RN malgré lui

  • par Romain Balme

    • Un habitant d'Irigny s'étonne de figurer sur la liste du candidat RN Enzo Giacomoni. Il pourrait porter plainte pour abus de confiance, alors que cinq autres personnes présentes sur la liste signalent des faits similaires.

    Il apparait sur une liste électorale… contre son gré. C'est ce qui est arrivé à un retraité d'Irigny, au sud de Lyon. Selon les informations du Progrès, un habitant est inscrit sur la liste du candidat RN Enzo Giacomoni, alors qu'il n'avait pas donné son accord. Il affirme que sa signature devait "permettre" une candidature sans pourtant l'inclure dedans. Une information que le candidat d'extrême droite a démentie.

    Cinq autres personnes signalent une situation similaire

    Le retraité envoie alors un courrier à la préfecture pour annuler sa présence sur la liste, mais c'est impossible. En effet, sa candidature ne peut être annulée ou invalidée qu'après les résultats. L'Irignois sera donc bien présent sur la liste d'Enzo Giacomoni au premier et potentiellement au second tour.

    A noter que pour confirmer sa présence sur une liste, il est nécessaire de transmettre des documents originaux, prouvant un lien quelconque avec la commune, et de signer de manière manuscrite. Selon nos confrères, le retraité est certain de ne rien avoir écrit.

    S'il le souhaite, il peut solliciter la justice pour "abus de confiance". Pour l'instant, l'habitant n'a pas prévu de porter plainte. A noter que son cas n'est pas isolé puisque la mairie d'Irigny annonce que 6 personnes se sont plaintes de figurer sur la liste d'Enzo Giacomoni contre leur gré.

    Lire aussi : La maire d'Irigny saisit le procureur : l'ancienne équipe municipale visée par des accusations

    à lire également
    train TER
    Le trafic ferroviaire reprend à la gare de la Part-Dieu, jusqu'à 3 h 30 de retard

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Saint-Genis-Laval : danse, rap et jonglage, un dialogue inédit 12:25
    train TER
    Le trafic ferroviaire reprend à la gare de la Part-Dieu, jusqu'à 3 h 30 de retard 12:24
    Irigny : un habitant inscrit sur une liste RN malgré lui 11:27
    aéroport de Lyon
    "Vinci vend au plus offrant" : des salariés de l'aéroport de Lyon en grève ce vendredi 10:33
    CGT drapeau
    Deux manifestations pour "lutter contre l'impérialisme" organisées à Lyon 09:50
    d'heure en heure
    Notes de frais de Laurent Wauquiez : la justice ordonne à la Région de les communiquer à l'association Anticor 09:15
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales à Lyon : Aulas toujours en tête mais l'écart se réduit avec Doucet selon un nouveau sondage 08:38
    Chantier Lyon turin
    Chantier du Lyon-Turin : le premier tunnelier italien réceptionné 07:44
    Lyon soleil
    Un jeudi ensoleillé à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:12
    Nathalie Dompnier, président de l'Université de Lyon
    "La confiance dans la science ne se décrète pas" Nathalie Dompnier 07:00
    Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du logement
    Renaud Payre appelle à "ne pas céder à l’illusion d’un homme charismatique" 11/03/26
    Lyon : un septuagénaire armé arrêté après un conflit de voisinage 11/03/26
    gendarme
    Une disparition inquiétante à Brignais : l'adolescent retrouvé en Suisse 11/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut