La gendarmerie lance un appel à témoin pour retrouver Aaron Yomga.

Disparition inquiétante à Brignais : la gendarmerie recherche un adolescent de 14 ans

  • par La Rédaction

    • Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie du Rhône après la disparition d’Aaron Yomga, 14 ans, introuvable depuis vendredi matin à Brignais.

    L’inquiétude grandit à Brignais après la disparition d’un adolescent de 14 ans. Aaron Yomga n’a plus donné signe de vie depuis la matinée du vendredi 23 janvier. Face à l’absence de nouvelles, la gendarmerie du Rhône a diffusé un appel à témoins ce dimanche soir afin de tenter de le localiser au plus vite.

    Selon les éléments communiqués par les forces de l’ordre, le jeune garçon mesure environ 1,80 m et présente une corpulence mince. Il a les yeux marron et les cheveux noirs, bouclés. Le jour de sa disparition, il portait une veste de couleur noire ou turquoise, un pantalon kaki, des baskets TN noires ainsi qu’une sacoche noire.

    Toute personne ayant aperçu Aaron Yomga ou disposant d’informations susceptibles d’aider les investigations est invitée à contacter la gendarmerie de Brignais ou à composer le 17.

