Actualité
aéroport de Lyon
L’aéroport de Lyon Saint Exupéry. © ALLILI MOURAD/SIPA

"Vinci vend au plus offrant" : des salariés de l'aéroport de Lyon en grève ce vendredi

  • par Romain Balme

    • Une intersyndicale appelle à un mouvement de grève des salariés de la sûreté aéroportuaire de Lyon ce vendredi 13 mars. En cause, des discours contradictoires qui pourraient dégrader leurs conditions de travail.

    Ils dénoncent la division du marché de la sûreté aéroportuaire en deux lots, confiés à des sociétés différentes. Ce vendredi 13 mars, l'intersyndicale comprenant la CGT, ou encore FO annonce un appel à la grève. En cause, Vinci-ADL (aéroport de Lyon) soustraite la sûreté des lieux par appel d'offres. Selon le communiqué de Solidaires Sud Aérien, la société AFPS vient de perdre le marché au profit de ICTS sur la partie sûreté des passagers. Cependant, les deux entreprises tiendraient un discours contradictoire sur le cadre juridique de ce transfert de compétences, mettant en péril les futures conditions des salariés.

    En effet, ICTS prévoit de garder uniquement les employés qui auront travaillé 900 heures sur les derniers mois, excluant "les personnes en arrêt maladie, en accident de travail, en congé parental". De plus, les nouvelles sociétés qui gèrent la partie sûreté des passagers se renvoient la balle sur les congés payés. ICTS demande à AFPS de les solder avant le transfert, tandis que celle-ci annoncent
    qu’ils doivent être transférés en même temps que les contrats. A noter que la passation de pouvoir aura lieu le 1er avril prochain.

    De ce fait, l'intersyndicale réclame un "transfert sans aucune perte d’emploi ni perte de congé payé" et "la clarification du transfert et sécurisation des salariés".

    Lire aussi : Guerre en Iran : de nombreux vols annulés à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry

    à lire également
    CGT drapeau
    Deux manifestations pour "lutter contre l'impérialisme" organisées à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    aéroport de Lyon
    "Vinci vend au plus offrant" : des salariés de l'aéroport de Lyon en grève ce vendredi 10:33
    CGT drapeau
    Deux manifestations pour "lutter contre l'impérialisme" organisées à Lyon 09:50
    Notes de frais de Laurent Wauquiez : la justice ordonne à la Région de les communiquer à l'association Anticor 09:15
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales à Lyon : Aulas toujours en tête mais l'écart se réduit avec Doucet selon un nouveau sondage 08:38
    train TER
    Le trafic ferroviaire totalement à l'arrêt à Lyon après une panne 07:59
    d'heure en heure
    Chantier Lyon turin
    Chantier du Lyon-Turin : le premier tunnelier italien réceptionné 07:44
    Lyon soleil
    Un jeudi ensoleillé à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:12
    Nathalie Dompnier, président de l'Université de Lyon
    "La confiance dans la science ne se décrète pas" Nathalie Dompnier 07:00
    Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du logement
    Renaud Payre appelle à "ne pas céder à l’illusion d’un homme charismatique" 11/03/26
    Lyon : un septuagénaire armé arrêté après un conflit de voisinage 11/03/26
    gendarme
    Une disparition inquiétante à Brignais : l'adolescent retrouvé en Suisse 11/03/26
    vigilance sècheresse rhone lyon
    1,6 million d'euros déployés en Auvergne-Rhône-Alpes pour les céréaliers en difficulté 11/03/26
    Lyon accueillera le sommet One Health début avril en présence d'Emmanuel Macron 11/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut