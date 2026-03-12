Saint-Genis-Laval : danse, rap et jonglage, un dialogue inédit

Programmée par le théâtre de La Mouche à Saint-Genis-Laval, la compagnie Ea Eo, dont le travail est axé sur le jonglage, démontre une fois de plus sa capacité à élargir le champ expressif de cette pratique, questionnant sans cesse ce qu’il est possible de dire avec, créant des pièces tantôt abstraites et purement chorégraphiques, tantôt portées par le désir de le transformer en une prise de parole qui sonde le rôle de l’artiste.

C’est dans un espace quadri-frontal que le public pourra découvrir Biographies, un dialogue inédit entre une jongleuse (Neta Oren) et un rappeur (Pierre Laloge) qui par ses mots nous dit ce qu’elle pense et ressent sur scène, mettant à nu ses réflexions concrètes sur les numéros en train de se faire mais aussi, par moments, ses divagations : “Tout ce qui passe par mes mains, dit-elle, sort de la bouche de Pierre !”

L’intimité qui les relie est intense. Neta Oren est soulevée par le flow et les rythmes rapides ou saccadés du rappeur, allant parfois jusqu’à l’arrêt du mouvement pour laisser la respiration s’installer.

Tout est question de jeux, des jeux étonnants qui rendent palpable la face cachée du jonglage et qui nous font découvrir d’une autre manière l’âme de deux artistes !

Biographies - Compagnie Ea Eo – Le 17 mars à 19 h 30, spectacle hors les murs, Salle d’Assemblée, 52, place des Basses-Barolles à Saint-Genis-Laval – la-mouche.fr