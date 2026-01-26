Actualité
gendarme
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Rhône : un automobiliste sans permis interpellé deux fois en dix minutes

  • par La Rédaction

    • Contrôlé une première fois sans ceinture et avec un permis invalidé, un automobiliste a été de nouveau surpris au volant quelques minutes plus tard à Lozanne.

    La scène, plutôt cocasse, s’est déroulée le 15 janvier dernier à Lozanne, dans l’ouest lyonnais. Les motocyclistes de la brigade motorisée de Dardilly procèdent alors au contrôle d’un automobiliste qui circule sans ceinture de sécurité. Les vérifications révèlent rapidement une situation plus grave : le permis de conduire du conducteur est invalide, son capital de points étant épuisé.

    Les gendarmes notifient immédiatement l’invalidation du permis et immobilisent le véhicule. Mais à peine dix minutes plus tard, le même individu est de nouveau repéré au volant de la voiture, comme si de rien n’était. Cette fois, l’automobiliste est interpellé sur-le-champ.

    Son véhicule a été placé en fourrière et le conducteur devra prochainement répondre de ses actes devant la justice.

