Mercosur : le Département du Rhône met en avant les viandes locales servies dans ses collèges

Christophe Guilloteau affirme que 100% de la viande fraîche servie dans les 35 collèges publics dépendant du département est locale.

Le Département du Rhône a souligné jeudi favoriser la distribution de repas en circuit court dans ses cantines scolaires, quelques jours après la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Christophe Guilloteau, président du Département, indique que les 35 collèges publics servent 1,7 million de repas par an, issus principalement de produits locaux, avec 100% de la viande fraîche d'origine régionale.

Cette déclaration intervient après l'annonce par la région Auvergne-Rhône-Alpes du boycott immédiat de tout produit issu du Mercosur dans ses commandes publiques. Laurent Wauquiez avait déclaré mardi qu'il refusait "de prendre des produits qui viennent de ce territoire et qui ne respectent aucune règle", une mesure concernant 50 millions d'euros d'achats annuels pour près de 1 000 structures régionales.

"La saisine de la Cour de justice européenne au sujet de cet accord est un pas en avant mais il ne faut pas relâcher nos efforts au nom de la défense de l'agriculture nationale", déclare Christophe Guilloteau. Le président du Département annonce qu'il soumettra un vœu lors de la prochaine assemblée pour inciter les partenaires publics à consommer local et engager des réflexions pour mutualiser la fabrication des repas en circuit court.

