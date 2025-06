Une qualité de l’air dégradée ce samedi à Lyon 

Avec les fortes chaleurs prévues ce samedi 28 juin, la qualité de l’air reste dégradée aujourd’hui à Lyon. Une pollution plus importante à l’ozone est par ailleurs attendue dans l’après-midi.

Le soleil et la chaleur favorisent une nouvelle fois la pollution de l'air pour cette journée de samedi 28 juin à Lyon. Les indices Atmo restent donc dégradés aujourd’hui avec une concentration plus forte à l’ozone entre 14 heures et 17 heures, puis de 20 heures à 21 heures.

Le site Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise : "La formation d’ozone sera favorisée par des températures élevées et un ensoleillement important. Les indices Atmo pourraient être globalement dégradés jusqu’à mauvais dans le quart sud-est de la région."

Lire aussi : Météo : du soleil et une chaleur encore étouffante avec 35 degrés ce samedi à Lyon