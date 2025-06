Le porte-étendard de la lutte anti-tags à Lyon, candidat aux élections municipales de 2026, Edouard Hoffman se rangera derrière Jean-Michel Aulas, en cas de candidature.

Sa candidature n'a (presque) plus rien d'hypothétique. Jean-Michel Aulas a laissé entendre, jeudi soir, qu'il pourrait bientôt annoncer son engagement dans la course des municipales 2026 à Lyon. Cela se ferait alors avec le soutien d'Édouard Hoffmann, anti-tags et candidat déclaré (sans étiquette), qui décide finalement de se ranger à son tour derrière l'ancien patron de l'OL.

"Il sera le capitaine au service de chaque Lyonnais avec pragmatisme et ambitions pour notre ville qu’il aime et qu’il affectionne", estime-t-il dans un communiqué, appelant "celles et ceux qui ne sont pas encore décidés à faire équipe en rejoignant et en soutenant une vision différente, passionnée et à long terme". Un communiqué suivi de remerciements de JMA sur le réseau X.

