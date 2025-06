Escapades en Isère : les Chemins de Mandrin, une aventure à cheval

Il est des coïncidences qui font date ! Après quatre années de réflexion et concertation, Les Chemins de Mandrin ont vu le jour en 2025, l’année des 300 ans de la naissance de Louis Mandrin.

Ce grand projet mettant un coup de projecteur sur l’Isère a été porté par l’association Isère Cheval Vert, sous la houlette de sa directrice Marie-Noëlle Ode. “C’est mon travail de créer des circuits de randonnées équestres valorisant l’Isère. J’ai ainsi mis en place plusieurs boucles réalisables sur quelques jours. J’ai également contribué en 2015 à la création de la Route Napoléon à Cheval, premier grand itinéraire équestre de France. L’intérêt des cavaliers pour cette route autour d’un personnage historique m’a incitée à réfléchir à un autre itinéraire autour de la terre natale de Mandrin en Isère.”

Une partie du circuit de 300 kilomètres longe le Guiers. La présence de l’eau est indispensable au cavalier et sa monture © Aurore Legay

Un circuit valorisant l’histoire et le patrimoine

Au départ de Saint-Joseph-de-Rivière, au pied de la Chartreuse, le circuit fait une petite incursion en Savoie avant de revenir, après Saint-Genix-sur-Guiers, sur les terres iséroises puis finir en Drôme, à Barcelonne, près de Valence, ville où Mandrin fut exécuté en 1755.

À cheval, en attelage ou à pied avec un cheval de bât, la totalité du circuit est réalisable en une vingtaine de jours avec autant de gîtes équestres sur le chemin.

“L’idée n’est pas de faire de l’endurance mais de privilégier des étapes courtes pour profiter de la richesse du patrimoine, de l’histoire et du paysage. On peut voir ce circuit comme une colonne vertébrale autour de laquelle viennent se greffer d’autres circuits plus locaux, avec l’idée d’irriguer tout le territoire”, commente Marie-Noëlle Ode.

Le circuit de 300 kilomètres se décline en quatre tronçons : de Saint-Joseph-de-Rivière à Saint-Genix-sur Guiers, où Mandrin traversait la rivière, le Guiers y étant le plus large. Avec au point de départ, l’espace naturel sensible des Tourbières de l’Herretang et de la Tuilerie, la présence de l’eau, indispensable au cavalier et sa monture, est en toile de fond dans le paysage.

L’itinéraire Les Chemins de Mandrin a obtenu le label “Grand Itinéraire Équestre” décerné par la Fédération Française d’Équitation. C’est le deuxième itinéraire labellisé en France après la Route Napoléon à Cheval © Aurore Legay

La seconde portion conduit de Saint-Genix-sur Guiers, qui abrite le musée interactif Le Repaire Louis Mandrin, à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, ville natale de Louis Mandrin. De nombreux châteaux comme Montfleury, Vallin, Bressieux, l’Arthaudière ponctuent la route équestre.

Puis le circuit se poursuit de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs à Saint-Antoine-l’Abbaye, un des plus beaux villages de France.

Enfin, la quatrième portion court de Saint-Antoine-l’Abbaye à Barcelonne, le long du Vercors. “Nous allons aussi créer un carnet du contrebandier, sorte de carnet de voyage qui pourra se faire tamponner à chaque étape mais qui jouera aussi le rôle de carnet intime dans lequel les cavaliers pourront noter leurs découvertes en chemin”, partage Marie-Noëlle Ode.

Mandrin et les chevaux

Héros populaire attaché à l’histoire du Dauphiné et de la Savoie, Mandrin, personnage tout en ambiguïté, contemporain de Voltaire, ouvre la voie à la légende.

Né dans la petite bourgeoisie, à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, au décès de son père, il se retrouve, à 18 ans, à la tête d’une famille de neuf enfants. Ruiné en affaires, il se lance dans un réseau de contrebande de sel, tabac, toiles indiennes, etc. qu’il se procure en Suisse et en Savoie (alors indépendante) et revend à bas coût, devenant la bête noire des fermiers généraux.

Entre janvier 1754 et 1755, il mène six campagnes, parcourant jusqu’à mille kilomètres. Trahi, il est arrêté en 1755, sommairement jugé à Valence et condamné à être roué vif. Il a alors 30 ans.

Muletier et cavalier émérite, son lien avec les chevaux est fort : quand ses hommes sont recrutés, ils reçoivent une prime à l’engagement, constituée d’un cheval et d’une cinquantaine de livres. À la tête d’une bande comptant jusqu’à 800 contrebandiers, il n’hésitait pas à tromper l’ennemi, faisant porter à son cheval des fers à l’envers.

Deux événements phares célébrant 300 ans de légende

Les 31 mai et 1er juin 2025, deux journées de festivités, à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs – avec un spectacle équestre retraçant la vie de Mandrin et une performance de grands cascadeurs – ont marqué l’inauguration du nouvel itinéraire Les Chemins de Mandrin. Avec un défilé de cavaliers et attelages dans les rues, animations équestres et démonstrations, villages d’exposants, etc.

Un rendez-vous à ne pas manquer : Les Mandrinades, les 12 et 13 juillet 2025, également à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs. Tous les 5 ans, la ville natale de Mandrin honore la mémoire de son héros local avec Les Mandrinades. Cette année, pour célébrer les 300 ans de la naissance de Mandrin, la ville a programmé chaque mois un événement (exposition, atelier, causerie, chasse aux trésors, spectacle). L’apogée sera la grande fête populaire (gratuite) des Mandrinades, sur deux jours, organisée par l’Association Mandrinades 2025 et la mairie, à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.

Plus d’informations sur culture.isere.fr/agenda/les-mandrinades

Isère Cheval Vert : valoriser le tourisme équestre

L’association Isère Cheval Vert, à l’origine de l’itinéraire Les Chemins de Mandrin, a vocation à valoriser le tourisme équestre en Isère mais pas que ! Elle promeut également l’offre iséroise d’activités équestres en pleine nature, pour l’équitation loisir, et travaille avec les centres équestres du territoire. Avec son projet Cheval et Handicap, elle favorise aussi l’accueil des personnes en situation de handicap dans les structures équestres, à des fins de loisirs ou de thérapie : attelages accessibles, équitation adaptée, médiation équine et équithérapie.