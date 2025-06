Dans un message posté sur son compte X, Jean-Michel Aulas a répondu à Nathalie Perrin-Gilbert qui estimait que l'OL payait "les erreurs du passé" après sa relégation en Ligue 2 prononcée mardi par la DNCG.

C'est le début de la bataille des municipales, mais sur le terrain sportif. Dans un message posté ce jeudi soir sur son compte X, Jean-Michel n'a pas mâché ses mots pour répondre à Nathalie Perrin-Gilbert concernant la situation actuelle de l'OL, relégué par la DNCG en Ligue 2 ce mardi. L'ex-maire du 1er arrondissement et candidate aux municipales 2026 avait taclé l'ancien président de l'OL, estimant que le club payait actuellement "les erreurs du passé".

"Je veux rappeler que quand nous avons été sept fois champions de France nous étions à Gerland. Nous avons trop investi dans un projet immobilier et financier, au détriment du club et du jeu" avait expliqué l'élue du groupe Lyon en commun dans des propos que nous rapportions mercredi. Sans nommer directement Jean-Michel Aulas, NPG taclait également "un stade soit disant privé, alors que les collectivités ont dépensé des centaines de millions d'euros". Avant de conclure : "On paye aujourd'hui les décisions du passé".

"Certains tordent les faits pour exister politiquement"

Un tacle, qui n'était pas le premier de la candidate aux municipales à l'encontre de l'ancien patron de l'OL, et qui n'a pas manqué de faire réagir l'homme d'affaire de 76 ans. Si NPG n'avait jamais nommé Aulas dans ses critiques sur la situation de l'OL, l'actuel président de la ligue de football féminine professionnel, ne s'est pas privé pour s'en prendre frontalement à l'élue de gauche : "Certains tordent les faits pour exister politiquement. C’est parfois le cas de Madame Perrin-Gilbert. Mais tâchons de garder la tête froide" débute JMA dans son message.

Certains tordent les faits pour exister politiquement. C'est parfois le cas de Madame Perrin-Gilbert. Mais tâchons de garder la tête froide.



Non, les collectivités n’ont pas financé le Grand Stade à hauteur de 250 M€. Elles ont soutenu une ligne de tramway qui transporte 4… — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 26, 2025

"Non, les collectivités n’ont pas financé le Grand Stade à hauteur de 250 M€. Elles ont soutenu une ligne de tramway qui transporte 4 millions de spectateurs par an — d’ailleurs, tous acquittent leur billet. Parler de « subvention », c’est une escroquerie intellectuelle" poursuit-il, sans que l'on sache si ce mot de "subvention" a bien été utilisé par NPG pour évoquer le financement du Groupama Stadium.

Un avant-goût de la campagne des municipales

Mettant en avant son bilan comptable à la tête de l'OL, "400 M€ de chiffre d’affaires annuel, 225 M€ de fonds propres, 500 M€ d’actifs au 30 juin 2022", et sportif, "10 quarts de finale européens, deux demi-finales de Ligue des Champions, 23 qualifications européennes d’affilée", Jean-Michel Aulas conclut, d'une nouvelle pique acerbe : "Avant de parler d’âme, encore faut-il connaître l’histoire. Et avoir un minimum de respect pour le football lyonnais."

Un avant-goût de ce que pourrait offrir la campagne des municipales 2026 à Lyon. Si Nathalie Perrin-Gilbert a déjà annoncé depuis de nombreuses semaines son intention de se porter candidate, JMA doit annoncer avant la fin du mois de juin s'il se lance dans la course.