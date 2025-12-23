Face à la multiplication de faux comptes de la CCI, la chambre de commerce et de l'industrie de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne appelle à la vigilance.

A quelques jours des fêtes, la CCI alerte sur des arnaques en ligne :"De faux comptes se faisant passer pour des CCI circulent activement et diffusent notamment des tentatives d’arnaques liées à la cryptomonnaie", précise-t-elle.

Face à cette vague de messages sur les réseaux sociaux, la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne rappelle que seul le compte officiel “cci_lyon_metropole” est authentique: "Tous les autres comptes utilisant l’identité des CCI sont frauduleux et doivent être signalés sans délai aux plateformes concernées", souligne la chambre de commerce et de l'industrie.

A noter que les CCI ne sollicitent jamais leurs publics pour des investissements financiers, n’invitent pas à rejoindre des groupes privés ou des messageries instantanées et n’émettent aucune recommandation en matière de cryptomonnaie.

