Après plusieurs mois d'attente, Jean-Michel Aulas devrait annoncer sa candidature aux municipales le 26 septembre prochain lors d'un meeting tenu au H7 de Confluence.

Après avoir laissé planer le doute pendant plusieurs mois, Jean-Michel Aulas avait finalement annoncé le 4 septembre dernier, se porter candidat aux élections municipales "d'ici quelques jours."

D'après une information exclusive dévoilée par nos confrères de Tribune de Lyon, "les quelques jours" seraient passés. L'ex président de l'Olympique lyonnais devrait officiellement annoncer sa candidature le 26 septembre prochain, lors d'un meeting à l'incubateur H7 situé à Confluence.

Quelques semaines après l'annonce de son alliance avec les Républicains, Jean-Michel Aulas pourra enfin dévoiler ses intentions de campagne. L'occasion également, pour le futur candidat, de présenter les premiers noms de sa liste. Car si Jean-Michel Aulas se dit "sans-étiquette" et souhaite être soutenu par les partis de droite, comme par ceux du centre et de gauche, seule la droite lyonnaise semble pour l'instant lui avoir accordé sa confiance.

