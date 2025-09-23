Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne ce mardi

  par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera bonne à Lyon ce mardi 23 septembre, grâce notamment à des conditions météorologiques favorables.

    On respire toujours relativement bien à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Ce mardi 23 septembre, les conditions météorologiques toujours automnale et humides garantiront le maintien de concentrations basses. La qualité de l'air devrait ainsi restée qualifiée de moyenne pour l'ozone et de bonne pour les particules.

    Même autour des grands axes de circulation, les concentrations de polluants sont classés comme bonnes à moyennes par Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

    "Honte à ce maire", "racolage électoral honteux" : à Lyon, le choix d'hisser le drapeau palestinien sur la mairie créé la polémique

