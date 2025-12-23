Frédéric Berthet élu président de la FNAIM du Rhône

Frédéric Berthet, professionnel de l'immobilier lyonnais depuis vingt-cinq ans a été élu à la tête de la FNAIM du Rhône. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2026.

Frédéric Berthet a été élu à l'unanimité pour un mandat de trois ans lors du conseil d'administration du 15 décembre 2025. Il devient le quinzième président de la FNAIM du Rhône et succède à Pascal Pancrazio, en poste depuis 2022.​

Entrepreneur et syndicaliste

Actif dans l'immobilier lyonnais depuis 1997, le nouveau président a notamment racheté en 2003 la société Lyon Omnium, spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, et cofondé la Régie Presqu'île en 2005. Secrétaire général de la FNAIM Entreprises depuis 2022, il affirme placer "l'humanisme comme première boussole dans son action professionnelle, associative et désormais syndicale".

La FNAIM du Rhône fédère environ 200 cabinets immobiliers sur le Rhône et le Nord Isère. Frédéric Berthet sera entouré d'un bureau exécutif comprenant notamment Jean-Philippe Guinet à la transaction et Olivier Blondet à l'administration de biens.