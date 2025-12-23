Actualité
Frédéric Berthet a été élu président de la FNAIM Rhône. (DR)

Frédéric Berthet élu président de la FNAIM du Rhône

  • par La rédaction

    • Frédéric Berthet, professionnel de l'immobilier lyonnais depuis vingt-cinq ans a été élu à la tête de la FNAIM du Rhône. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2026.

    Frédéric Berthet a été élu à l'unanimité pour un mandat de trois ans lors du conseil d'administration du 15 décembre 2025. Il devient le quinzième président de la FNAIM du Rhône et succède à Pascal Pancrazio, en poste depuis 2022.​

    Entrepreneur et syndicaliste

    Actif dans l'immobilier lyonnais depuis 1997, le nouveau président a notamment racheté en 2003 la société Lyon Omnium, spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, et cofondé la Régie Presqu'île en 2005. Secrétaire général de la FNAIM Entreprises depuis 2022, il affirme placer "l'humanisme comme première boussole dans son action professionnelle, associative et désormais syndicale".

    La FNAIM du Rhône fédère environ 200 cabinets immobiliers sur le Rhône et le Nord Isère. Frédéric Berthet sera entouré d'un bureau exécutif comprenant notamment Jean-Philippe Guinet à la transaction et Olivier Blondet à l'administration de biens.

    à lire également
    police lyon faits divers
    Un homme blessé par balles à Vaulx-en-Velin, neuf douilles retrouvées

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Frédéric Berthet élu président de la FNAIM du Rhône 15:15
    police lyon faits divers
    Un homme blessé par balles à Vaulx-en-Velin, neuf douilles retrouvées 14:15
    TCL : à Lyon, les lignes de métro circuleront toute la nuit du Nouvel An 14:01
    Portrait : Yohan Genin, comédien et coureur de fond 13:05
    Explosion à Saint-Fons : trois blessés sont toujours en urgence absolue selon le parquet de Lyon 12:01
    d'heure en heure
    Spectacle de fin d’année : les années folles au cirque Imagine 11:46
    Vallée chimie Feyzin
    Explosion à Saint-Fons : en dix ans, des mises en demeure, un décès et plusieurs incidents 11:11
    Auvergne-Rhône-Alpes : Bison futé voit rouge pour les fêtes de Noël 10:30
    Prix H7
    Deux start-up lyonnaises lauréates du concours "Solutions climat" 09:53
    Rétro 2025 : Sport, politique, culture… les personnalités qui ont marqué l'année à Lyon 09:15
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    La qualité de l’air reste moyenne ce mardi à Lyon, mais se dégrade au sud de la métropole 08:41
    Le parquet de Lyon ouvre une enquête après l’explosion sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons 08:00
    Crues, avalanches, vent : six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  07:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut