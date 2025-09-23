Une nouvelle journée nuageuse et fraiche à Lyon, seulement 15 degrés prévus

C'est une nouvelle journée fraiche et nuageuse qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 23 septembre 2025.

Pour ce deuxième jour de la semaine, ce mardi 23 septembre, la journée s'annonce de nouveau grise et humide à Lyon. Une nouvelle journée où les nuages seront présents du matin au soir, avec parfois quelques gouttes, notamment la nuit prochaine.

Côté températures, il fait seulement 10 degrés ce mardi matin et le mercure ne dépassera pas les 15 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement en dessous des normales de saison.