Vendredi 19 septembre, l'UDI (Union des Démocrates Indépendants) a annoncé se ranger derrière Jean-Michel Aulas, en vue des élections municipales de Lyon 2026.

Alors que Jean-Michel Aulas n'est toujours pas officiellement candidat aux élections municipales de 2026, deux partis se sont déjà rangés derrière lui. Après la droite lyonnaise, c'est l'Union des Démocrates Indépendants (UDI) de la Métropole de Lyon qui a annoncé ce 19 septembre, sceller une alliance avec celui qui devrait annoncer sa candidature le 26 septembre prochain : "Ensemble, avec Jean-Michel Aulas, nous voulons écrire une nouvelle page de l’histoire lyonnaise : une page d’unité, d’ambition et de progrès pour toutes et tous", partage Christophe Geourjon, chef de file du parti UDI. Une bonne nouvelle pour le candidat qui se "veut sans étiquette" et qui souhaite être soutenu par les partis de droite, comme du centre et de gauche.

"Pour nous ce choix est une évidence"

"Pour nous, centristes, ce choix est une évidence (...) nous voulons une ville qui conjugue le social, l’écologie et l’économie (...) une ville qui n’exclut personne et qui regarde vers l’avenir", justifie Christophe Gourjeon. Il poursuit : "Lyon a besoin d’un maire capable de rassembler largement (...) C’est pourquoi l’UDI

Métropole de Lyon a décidé d’apporter son soutien à Jean-Michel Aulas dans la

course aux élections municipales de 2026."

Reste désormais à savoir si le futur candidat anti ZTL et lanceur de polémique sur les "vrais lyonnais", permettra en effet de rassembler et de "conjuguer social, écologie et économie."

En attendant, l'ancien président de l'OL espère finaliser l'alliance avec Renaissance, Horizons et le MoDem avant son meeting du 26 septembre prochain.

Lire aussi : Lyon : Jean-Michel Aulas annoncera sa candidature aux municipales le 26 septembre prochain