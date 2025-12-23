Actualité
Gilles Lellouche incarnera Jean Moulin face à Klaus Barbie : le film tourné en Hongrie

  • par Loane Carpano

    • Gilles Lellouche incarnera Jean Moulin dans un thriller retraçant l'arrestation du préfet résistant et son interrogatoire par le SS Klaus Barbie à Lyon. 

    Le comédien français Gilles Lellouche incarnera Jean Moulin dans un thriller de László Nemes, dont la sortie est prévue le 28 octobre 2026. Selon les informations données par l'acteur à nos confrères du Parisien, le film "Moulin" racontera l’arrestation du préfet résistant Jean Moulin en 1943 et son interrogatoire par le SS Klaus Barbie. 

    Gilles Lellouche précise néanmoins que le film ne sera pas un biopic comme les autres mais consiste avant tout en une chasse à l’homme puis un face-à-face entre Jean Moulin et Klaus Barbie. Les images n'ont d'ailleurs pas été tournées à Lyon comme le veut l'histoire, mais en Hongrie, pays natal du réalisateur László Nemes. Avant de tourner le film, le Hongrois avait tout de même visité la prison de Montluc à Lyon pour s'inspirer.

