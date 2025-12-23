Actualité
Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
Image d’illustration de la police municipale à Lyon. (@Nathan Chaize)

À Lyon, les ASVP maintiennent leur grève pour Noël

  • par Romain Balme

    • Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) maintiennent leur grève ce 25 décembre à Lyon. Le mouvement de la police municipale, lui, a été levé après des avancées obtenues auprès de la mairie.

    Il n'y aura donc pas d'amende distribuée le jour de Noël à Lyon. En effet, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ont annoncé maintenir leur grève et ne sanctionneront pas les stationnements illégaux, sur le terrain mais aussi à bord de leurs véhicules LAPI, une technologie destinée à lire les plaques d'immatriculation.

    Le syndicat FO Police Municipale avait annoncé un mouvement de grève devant l'Hôtel de Ville des polices ce mercredi 24 décembre. Mais il a finalement levé son préavis de grève le 19 décembre, après avoir obtenu gain de cause sur plusieurs de ses revendications.

    Un projet de la Ville prévoyait le transfert de l'unité mobile de circulation depuis son emplacement actuel à la Confluence (2e arrondissement) vers la Part-Dieu (3e arrondissement). FO estimait que ces changements n'avaient pas été discutés dans les instances appropriées. Mais la municipalité a finalement accepté de renoncer aux relocalisations de la police de proximité et des motards.

    à lire également
    parcoursup ouverture site information
    Arnaques en ligne : la CCI de Lyon alerte sur de faux comptes sur les réseaux sociaux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    parcoursup ouverture site information
    Arnaques en ligne : la CCI de Lyon alerte sur de faux comptes sur les réseaux sociaux 18:04
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    À Lyon, les ASVP maintiennent leur grève pour Noël 17:36
    plat asiatique
    Bron : fermé pour manquement à l'hygiène, le Restaurant Tayummi se met aux normes et rééeouvre 17:00
    Moulin Gilles Lellouche
    Gilles Lellouche incarnera Jean Moulin face à Klaus Barbie : le film tourné en Hongrie 17:00
    Un nouveau magasin Picard va ouvrir dans le 3e arrondissement de Lyon 16:11
    d'heure en heure
    Frédéric Berthet élu président de la FNAIM du Rhône 15:15
    police lyon faits divers
    Un homme blessé par balles à Vaulx-en-Velin, neuf douilles retrouvées 14:15
    TCL : à Lyon, les lignes de métro circuleront toute la nuit du Nouvel An 14:01
    Portrait : Yohan Genin, comédien et coureur de fond 13:05
    Explosion à Saint-Fons : trois blessés sont toujours en urgence absolue selon le parquet de Lyon 12:01
    Spectacle de fin d’année : les années folles au cirque Imagine 11:46
    Vallée chimie Feyzin
    Explosion à Saint-Fons : en dix ans, des mises en demeure, un décès et plusieurs incidents 11:11
    Auvergne-Rhône-Alpes : Bison futé voit rouge pour les fêtes de Noël 10:30
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut