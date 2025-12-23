À Lyon, les ASVP maintiennent leur grève pour Noël

Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) maintiennent leur grève ce 25 décembre à Lyon. Le mouvement de la police municipale, lui, a été levé après des avancées obtenues auprès de la mairie.

Il n'y aura donc pas d'amende distribuée le jour de Noël à Lyon. En effet, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ont annoncé maintenir leur grève et ne sanctionneront pas les stationnements illégaux, sur le terrain mais aussi à bord de leurs véhicules LAPI, une technologie destinée à lire les plaques d'immatriculation.

Le syndicat FO Police Municipale avait annoncé un mouvement de grève devant l'Hôtel de Ville des polices ce mercredi 24 décembre. Mais il a finalement levé son préavis de grève le 19 décembre, après avoir obtenu gain de cause sur plusieurs de ses revendications.

Un projet de la Ville prévoyait le transfert de l'unité mobile de circulation depuis son emplacement actuel à la Confluence (2e arrondissement) vers la Part-Dieu (3e arrondissement). FO estimait que ces changements n'avaient pas été discutés dans les instances appropriées. Mais la municipalité a finalement accepté de renoncer aux relocalisations de la police de proximité et des motards.