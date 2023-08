Mort de la députée européenne lyonnaise Véronique Trillet-Lenoir 

Cancérologue réputée et eurodéputée lyonnaise, Véronique Trillet-Lenoir s’est éteinte à l’âge de 66 ans a-t-on appris mercredi 9 août.

La députée européenne Véronique Trillet-Lenoir qui siégeait au sein de la majorité présidentielle au Parlement européen est décédée à l’âge de 66 ans a-ton appris mercredi 9 août. Pour l’heure les causes de la mort de cette "cancérologue reconnue", née dans le 6e arrondissement et passée par l’Université Claude-Bernard, n’ont pas été dévoilées. L’annonce de son décès a été faite en début de soirée sur le réseau social X (ex-Twitter) par le président du groupe Renew, Stéphane Séjourné, qui a salué la mémoire d’une élu qui "avait fait de son mandat de députée européenne un engagement en faveur de la santé des Français et des Européens".

De la cancérologie, au conseil régional...

Présidente du directoire du Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes entre 2013 et 2020, Véronique Trillet-Lenoir a mené de front une carrière hospitalière et universitaire. Avant d’entrer en politique en 2015, en se faisant élire au conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes sur la liste de l’opposition socialiste emmenée par Jean-Jack Queyranne.

Devenue un soutien d’Emmanuel Macron dès 2017, deux ans plus tard elle était élue sur la liste Renaissance lors des élections européennes, rappelle l’AFP. À Strasbourg et à Bruxelles, elle siégeait au sein de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Hommage des députés lyonnais de la majorité

Après l’annonce de son décès les réactions élogieuses à son égard n’ont pas tardé à se multiplier sur X, à l’instar du député lyonnais Thomas Rudigoz qui a salué la mémoire d’une "femme politique engagée et passionnée qui a mené au parlement européen et à la Région AURA de grands et beaux combats pr la protection de la santé de nos concitoyens".

Quelle immense tristesse.



Véronique, sa gentillesse, ses engagements et ses nombreux combats pour la santé de tous va tellement nous manquer.



Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. https://t.co/q9GLiOCwv0 — Anne Brugnera (@AnneBrugnera) August 9, 2023

De son côté, la députée lyonnaise Anne Brugnera confie "son immense tristesse", quand le parlementaire du Rhône Cyrille Isaac-Sibille, "très ému" se souvient d’une "députée remarquable, efficace et disponible pour faire avancer tous les dossiers de santé que nous partagions".