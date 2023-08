Un important incendie en cours depuis mercredi à Vaulx-en-Velin

Depuis 19 heures, mercredi 9 août, plusieurs dizaines de pompiers sont mobilisés chemin des Pépinières, à la limite entre Vaulx-en-Velin et Décines, pour éteindre un important incendie dans une entreprise traitant des déchets.

Ce jeudi 10 août, une cinquantaine de pompiers est toujours mobilisée chemin des Pépinières, à la limite entre Vaulx-en-Velin et Décines, où un important incendie dure depuis mercredi 9 août. Appelés vers 19 heures, les soldats du feu ont trouvé sur places des palettes de copeaux de bois enflammées dans une entreprise spécialisée dans le traitement et le recyclage des déchets végétaux.

Au plus fort de l’intervention, près d’une centaine de pompiers et une trentaine d’engins ont dû être mobilisés pour circonscrire le feu, qui couve encore ce jeudi matin. « Il y a encore des feux couvant et il peut y avoir des reprises de flammes, ça fume toujours, donc c’est encore trop tôt pour dire quand est-ce que l’on partir », confiait-t-on aux environs de 8 heures du côté du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS).