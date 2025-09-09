Lancée de gaz lacrymogène par les CRS lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Lyon @Hugo LAUBEPIN

Mercredi 10 septembre, une mobilisation d'ampleur devrait "paralyser la France entière". Lyon Capitale fait le point sur les mouvements annoncés à Lyon.

J-1 avant la journée de mobilisation massive prévue mercredi 10 septembre "pour faire plier Macron et son gouvernement". Si les proportions et les conséquences du mouvement restent encore floues, sur les réseaux sociaux, le ton est donné : "Le 10 septembre Lyon doit s'arrêter" annonce le groupe Lyon insurrection. En plus des milliers de soutiens sur les réseaux sociaux, les syndicats CGT ont eux aussi annoncé prendre part à la mobilisation. Lyon Capitale fait le point sur les mouvements annoncés.

Les rassemblements

Plusieurs rassemblements se tiendront en marge de cette journée de mobilisation. Pour les syndicats CGT, le rendez-vous a été donné à 12h sur la place Guichard (3e) : "Un moment d’expression collective et spontanée sur le ras le bol d’un gouvernement au service du patronat" est prévu par le syndicat.

Sur les réseaux sociaux, les différents groupes comme Soulèvement de la terre ou encore Bloquons Lyon, appellent également au rassemblement à 19 h sur la place du 8 mai 1945, dans le 8e arrondissement de Lyon. Une manifestation à vélo se tiendra quant à elle dans les rues de Villeurbanne dès 10 h, tandis qu'une kermesse militante aura lieu à 11 h à Charpennes.

Les blocages

"Priorité aux blocages", insistent les groupes sur les réseaux sociaux. Ils précisent : "L’organisation se fera directement sur place, le matin même". Les rendez-vous sont donnés : à 6 h 30 sur la place des Archives (2e) et à 7 h au rond-point de la Feyssine à Villeurbanne. "Des blocages de lycées et d’universités sont également attendus et d’autres infos pourraient être annoncés le jour même et au fil de la journée" indique le groupe Lyon Insurrection sur son compte Instagram.

Des piquets de grève se tiendront dès 8 h à l'hôpital Edouard Herriot (3e) et dès 10 h devant l'usine Arkema Pierre-Bénite. Selon nos confrères de France 3, certains groupes appellent sur les réseaux sociaux à bloquer les nœuds autoroutiers aux entrées de Lyon.

Pour "terminer et poursuivre le mouvement", une assemblée générale se tiendra à 20 h sur les quais de Rhône à hauteur de la Guillotière. Un rassemblement final organisé conjointement par les nombreux groupes qui appellent à la mobilisation ce 10 septembre.

"La police nationale sera pleinement mobilisée"

Et si le média identitaire "Frontières" avait relayé sur ses réseaux sociaux que la police n'interviendrait pas en cas de pillage, l'information a vite été démentie. Sur son compte X, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a affirmé que "la police nationale sera pleinement mobilisée le 10 septembre pour protéger les personnes et les biens. Elle sera engagée avec détermination pour faire respecter la loi et préserver l’ordre public."

Reste désormais à voir l'ampleur que prendra le mouvement. Une seconde journée de mobilisation est prévue par les syndicats le 18 septembre prochain.

Comme la rédaction de Lyon Capitale a pu le constater, certains commerçants se préparent déjà pour la manifestation du 10 septembre. Comme ici, à proximité du métro Foch dans le 6e arrondissement de Lyon. Crédit photo : Guillaume Lamy.

