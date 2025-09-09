Meurtre sur un point de deal à Vaulx-en-Velin : un détenu mis en examen

Un homme de 19 ans tué par balle près d’une école à Vaulx-en-Velin. (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Un homme emprisonné à la prison de Corbas a été mis en examen pour le meurtre d'un jeune de 19 ans sur un point de deal à Vaulx-en-Velin. Il est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat depuis sa cellule.

Un détenu, soupçonné d'avoir téléguidé depuis sa cellule un meurtre sur un point de deal près de Lyon en avril, a été mis en examen cet été, a appris l'AFP lundi de source proche du dossier.

Cet étranger en situation irrégulière, qui se présente comme un Tunisien de 22 ans, est poursuivi pour complicité de meurtre en bande organisé, selon cette source. Plusieurs fois condamné pour des violences ou des infractions à la loi sur les stupéfiants, il était détenu à la prison de Corbas le 7 avril, quand un guetteur de 19 ans a été abattu sur un point de deal à Vaulx-en-Velin.

Le meurtre, commis en plein jour et à proximité d'une école, dont les élèves avaient dû être confinés, avait suscité beaucoup d'émoi dans l'agglomération lyonnaise.

Un tueur venu de Paris en train

Le tireur présumé, un jeune de 18 ans, avait été arrêté quelques jours plus tard à son domicile du Val-d'Oise et mis en examen pour meurtre en bande organisée. Il avait été recruté sur les réseaux sociaux et était venu de la région parisienne en train, selon les enquêteurs de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).

Une femme de 18 ans, accusée de l'avoir accueilli à la gare pour lui fournir du matériel, et un homme de 20 ans qui logeait chez elle avaient également été rapidement interpellés et mis en examen pour complicité. Tous les trois sont écroués depuis avril.

Depuis, l'enquête a permis de remonter jusqu'au détenu de Corbas, qui est accusé d'avoir réservé le taxi ayant conduit le tireur sur les lieux du crime, et d'avoir donné des consignes à la jeune femme.

Ce détenu est soupçonné d'avoir voulu éliminer la concurrence sur ce point de deal très actif, où il conservait des contacts. L'enquête doit encore déterminer s'il y avait un commanditaire au dessus de lui ou s'il était le seul décideur.