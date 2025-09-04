Grève TCL, "Bloquons tout" : à quoi s'attendre dans les rues à Lyon la semaine prochaine ?

Alors que l'heure de la rentrée vient de sonner, des mouvements sociaux s'organisent dans le Rhône. Lyon Capitale fait le point sur les grèves à venir dans le département.

Grève des transports lyonnais le 8 septembre, appel à bloquer la France entière (dont le Rhône) les 10 et 18 septembre... Le début du mois de septembre s'annonce chargé dans le département. Lyon Capitale fait le point sur les différents mouvements sociaux à venir.

Grève des transports lyonnais

La journée du lundi 8 septembre s'annonce compliquée dans les transports lyonnais. Un préavis de grève a été déposé par l'intersyndicale CGT, CFDT, UNSA et FO. Tandis que les employés du service TCL dénoncent des conditions de travail qui se détériorent, certains bus, tramways, funiculaires et métro devraient rester à l'arrêt pour le début de cette deuxième semaine de rentrée.

"C'est le SYTRAL qui porte la situation actuelle, il est l'unique responsable de ce mouvement", affirme Kamel Khamassi, secrétaire général du syndicat FO RATP Dev Lyon. Par le biais de cette grève, les employés du service dénoncent des salaires stagnants, des conditions de travail détériorées et un manque de reconnaissance, liés à l'allotissement du réseau TCL : "Malgré l'allotissement du réseau, la RATP est bridée lors des négociations annuelles obligatoires et cela empêche toute avancée salariale significative", affirme le syndicat FO RATP.

Les syndicats engagés dans cette grève massive revendiquent ainsi une augmentation salariale de 7%, des effectifs et des moyens supplémentaires, mais aussi plus de respect et de reconnaissance. TCL indique que : "Toutes les informations sur les impacts seront disponibles à partir du 6 septembre." Reste à voir l'ampleur que prendra cette grève qui pourrait bien paralyser une partie des transports lyonnais.

Appel à "tout bloquer" le 10 septembre

Les mobilisations du 10 et du 18 septembre s'annoncent massives et elles aussi n'épargneront pas le département du Rhône. En marge du mouvement national lancé sur les réseaux sociaux, la CGT commerce et service, Sud Rail et la Fédération nationale des industries chimiques ont annoncé participer au mouvement du 10 septembre. La fédération FO, et la CFDT prendront quant à elles part au mouvement intersyndical du 18, au même titre que la CGT.

Un collectif lyonnais nommé "Indignons-nous ! Bloquons tout !" appelle lui aussi à la mobilisation : "Nous, collectif lyonnais du mouvement «Indignons-nous ! Bloquons tout !», appelons toute citoyenne et tout citoyen, opposé-e à l’austérité du budget Bayrou et révolté-e par les gouvernements successifs, à nous rejoindre dans la rue à partir du 10 septembre", avaient écrit ses membres dans un communiqué.

Sur Télégram, le fil "10S25-Lyon" recense quant à lui plus de 2 000 membres composés du groupe "Indignons-nous", mais aussi celui "Assemblée Gilets jaunes Lyon", ou encore de "Grève/blocages/manif Lyon".

Contactée, la préfecture du Rhône n'est pour l'heure pas en capacité de mesurer l'ampleur du mouvement. Ce dernier pourrait néanmoins être important, compte tenu des milliers de messages de soutien à l'initiative recensés dans le Rhône sur les réseaux sociaux.

