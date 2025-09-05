Fabienne Buccio, préfète du Rhône, a démenti une fausse information liée aux consignes données aux forces de l'ordre dans le cadre des manifestations du 10 septembre.

Dans un message publié sur le compte X, la préfète du Rhône Fabienne Buccio "dément formellement" les affirmations du site identitaire Frontières. Ce dernier assure que des policiers de Lyon ont reçu pour consignes de ne pas intervenir en cas de pillage, au cours des manifestations du mercredi 10 septembre.

Lire aussi : Grève TCL, "Bloquons tout" : à quoi s'attendre dans les rues à Lyon la semaine prochaine ?

"La police nationale sera pleinement mobilisée le 10 septembre pour protéger les personnes et les biens. Elle sera engagée avec détermination pour faire respecter la loi et préserver l’ordre public", poursuit la préfète du Rhône.

Et de conclure : "Ce sont des mensonges éhontés destinés à faire douter des institutions de la République, les relayer c'est y contribuer aussi". Contactée par Lyon Capitale, la préfecture n'était pour l'heure pas en capacité de mesurer l'ampleur du mouvement. Nul doute que d'importants moyens de sécurité seront mis en place, puisque les mobilisations s'annoncent massives.