Meurtre de Maëlys : réclusion criminelle à perpétuité requise contre Nordahl Lelandais

Devant la cour d'assises de l'Isère où est jugé Nordahl Lelandais pour le meurtre de Maëlys, l'avocat général Jacques Dallest a requis ce jeudi la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de l'accusé. La plaidoirie de la défense se tiendra jeudi après-midi.

Ce jeudi 17 février lors de l'avant-dernier jour du procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre de Maëlys, l'avocat général Jacques Dallest a demandé la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans à l'encontre de l'accusé. C'est la peine maximale dans le cas de Nordahl Lelandais.

"Si je devais résumer ce que nous avons entendu, je dirais des aveux et des mystères. Des aveux et des mystères", a notamment déclaré l'avocat général lors de son réquisitoire. "Vous êtes un destructeur de bonheur, un ravageur d’innocence, le massacreur d’une enfant", a t-il ajouté, avant de demander la peine maximale. "Je vous demanderai donc de déclarer Nordahl Lelandais grand criminel, grand prédateur, coupable des faits reprochés, de le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité et d’assortir cette peine d'une période de sûreté de 22 ans" a requis l'avocat général de ce procès hors-norme qui s'est étalé pendant trois semaines et doit s'achever vendredi 18 février.

La plaidoirie de la défense se tiendra ce jeudi après-midi

Vendredi dernier, Nordahl Lelandais avait reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés, avant de faire marche arrière mardi 15 février en niant à nouveau avoir enlevé la petite fille. Lors de son réquisitoire, le magistrat est revenu sur la psychologie de l'accusé, sa sexualité, le déroulé de la nuit du meurtre ainsi que sur sa dangerosité : "Nordahl Lelandais, c'est la forme aboutie du psychopathe", a-t-il notamment déclaré.

La plaidoirie de la défense se tiendra jeudi après-midi, à partir de 13h30, devant la cour d'assises de l'Isère. L'avocat de Nordahl Lelandais, Me Alain Jakubowicz, va prendre la parole après le réquisitoire de l'avocat général. L'accusé sera ensuite entendu une dernière fois par la cour.

