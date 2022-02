Meurtre de Maëlys : Nordahl Lelandais est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Ce vendredi 18 février Nordalh Lelandais a été condamné à la prison à perpétuité. (Photo by Benoit PEYRUCQ / AFP)

Vendredi 18 février, la cour d'assise de l'Isère a suivi les réquisitions de l'avocat général Jacques Dallest, en condamnant Nordahl Lelandais à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans.

La cour d'assise de l'Isère a suivi vendredi 18 février les réquisitions de l'avocat général Jacques Dallest dans le procès du meurtre de Maëlys. Nordahl Lelandais, qui avait reconnu vendredi matin lors de sa dernière prise de parole tous les faits qui lui étaient reprochés, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Le verdict a été annoncé après plus de six heures de délibérations du jury et à l'issue de trois semaines d'un procès très médiatique.

Lelandais, âgé de 39 ans, a tué Maëlys de Araujo, âgée de 8 ans, lors d'un mariage en Isère en août 2017. L'ancien maître-chien avait également été condamné l'an dernier à 20 ans de prison pour le meurtre du caporal Arthur Noyer en avril 2017.

Vendredi 18 février, la cour d'assises a également ordonné un "suivi socio-judicaire pendant 10 ans" de l'accusé, dont une injonction de soins.