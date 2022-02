Ce 17 février, 100 associations lyonnaises lancent un grand appel pour le climat

En pleine campagne pour l'élection présidentielle, 100 associations lyonnaises lancent un grand appel pour le climat et le vivant ce jeudi 17 février. C'est l'association Anciela qui porte ce projet.

Ils estiment que les lignes ne bougent pas assez vite. Ce jeudi 17 février, 100 associations lyonnaises lancent un grand appel en faveur du climat et du vivant. "Nous étions plus de 30 000 à participer aux dernières grandes marches pour le climat en 2019 à Lyon. C’est autant de personnes qui ont montré leur envie d’agir concrètement pour l’écologie. » explique Tatiana Guille de l'association Alternatiba. "Dans une métropole de plus d’un million d’habitants, nous devons être des milliers pour réellement créer la bascule vers une région lyonnaise écologique" complète Justine Swordy-Borie d’Anciela.

Dans le texte publié, les acteurs associatifs font un constat du dérèglement climatique qui s'accélère à Lyon et partout dans le monde. "Nous avons déjà perdu un tiers des oiseaux de nos campagnes en 15 ans, et 792 espèces d’animaux sont menacées de disparition en France. À Lyon, la température moyenne annuelle a déjà augmenté de 1,9 °C depuis 1960, et le dérèglement climatique s’accélère. Nous nous dirigeons vers une augmentation de 4 °C de la température moyenne planétaire par rapport à la période préindustrielle. Arrivés à ce stade, notre monde ne sera plus le même", écrivent les signataires.