Il était 20h20 mercredi 16 février lorsque les policiers ont interpellé un Lyonnais de 43 ans à son arrivée à la gare de Lyon Part-Dieu. Il se trouvait à bord d’un train Ouigo en provenance de Marseille à bord duquel il avait été vu en train de manipuler une arme de poing, sans se montrer violent. Il a été placé en garde à vue alors qu’une enquête a été ouverte.

Il y a eu plus de peur que de mal mercredi 16 février pour plusieurs passagers d’un train Ouigo en provenance de Marseille et à destination de la gare de Lyon Part-Dieu. Selon nos informations, le train était transit depuis un peu plus d’une heure et venait de quitter la gare d’Aix-en-Provence, en direction de Lyon, lorsqu’un homme au comportement suspect a fait son apparition dans la voiture une du train.

Après quelques échanges brefs et "étranges" avec lui trois passagers se seraient alors rendu compte que celui-ci détenait une arme décrite comme "argentée". Deux témoins la voyant, quand le troisième n’aurait entendu que le bruit de son chargement. Inquiété, ce dernier aurait alors immédiatement changé de voiture pour se rendre en voiture trois et alerter des contrôleurs qui ont ensuite pu l’"intercepter".

Une enquête ouverte

À l’arrivée du train à la gare de Lyon Part-Dieu, sur les coups de 20h20, le suspect a été interpellé à bord par une petite dizaine de policiers suite à un signalement précisant qu’il "manipulait une arme sans être menaçant", nous a confirmé la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône. Selon les premiers éléments que nous avons pu obtenir, l’arme de poing en question n’était visiblement pas chargée, même si l’enquête ouverte devra le confirmer.

Le suspect arrêté, un Lyonnais âgé de 43 ans, doit être entendu dans le cadre de sa garde à vue pour "port d’arme prohibée" et "violence avec arme".