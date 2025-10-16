Métropolitaines 2026 : Sarselli fait de la concertation son arme de campagne

Véronique Sarselli et ses « candidats référents » pour les élections métropolitaines de 2026. (@NC)

Candidate de la droite aux élections métropolitaines de mars 2026, Véronique Sarselli dévoile une enquête menée auprès de 485 élus locaux.

La fracture entre la Métropole de Lyon et les communes serait profonde, selon la "Grande Enquête Métropole 2025" présentée par Véronique Sarselli et son équipe de campagne ce mercredi 15 octobre. Sur 920 élus locaux interrogés, 485 ont répondu — et les chiffres sont sans appel : 96,8 % se disent mécontents du travail métropolitain, 95,8 % estiment ne pas être consultés, et plus de la moitié envisageraient de quitter la Métropole.

Ainsi selon cette enquête réalisée par et pour la candidate, les maires réclament une gouvernance plus partagée : 94,7 % souhaitent qu’au moins un siège par commune soit garanti au conseil, tandis que 93,7 % veulent revenir au mode de scrutin d’avant 2020.

Face à ce constat, la candidate LR promet un changement de méthode à partir de 2026. Elle s’engage à instaurer un pacte de gouvernance avec les maires, des contrats territoriaux transparents et une conférence des maires disposant d’un avis élargi sur les projets locaux. "Plus jamais une commune ne découvrira un projet décidé sans elle", affirme-t-elle.

"La Métropole doit gouverner avec ses communes et pour ses habitants", conclut Véronique Sarselli, qui, à l'instar d'un certain Jean-Michel Aulas, veut faire de la concertation le cœur de sa campagne pour 2026.