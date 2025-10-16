Loire : un nouveau magasin Netto ouvre ses portes à Saint-Étienne

Après huit mois de travaux, un nouveau supermarché Netto vient d’ouvrir rue Tiblier-Verne. Une première pour le quartier du Soleil, qui accueille enfin une grande surface au cœur de son secteur.

Huit mois. C'est le temps nécessaire à la construction du nouveau magasin Netto à Saint-Etienne. Situé rue Tiblier-Verne, le magasin du groupe Les Mousquetaires (Intermarché, Bricomarché) a ouvert ses portes le 8 octobre dernier. Il s'agit du deuxième établissement de la marque à poser ses valises dans la ville stéphanoise, après celui du centre commercial de la Marandière, ouvert en 2018.

1000 mètres carrés de surface, 60 places de parking

Une aubaine pour les 5 000 habitants du quartier du Soleil, puisque c'est la toute première fois qu'une grande surface s'implante dans cette zone. Créée en 2001, la marque Netto s'est peu à peu imposée dans le paysage français. Elle compte actuellement près de 400 magasins sur tout le territoire.

Ce nouveau magasin rue Tiblier-Verne est composé d'une surface de 1 000 mètres carrés qui propose environ 4 500 références. Parmi celles-ci, "beaucoup de rayons de produits frais : boucherie, poissonnerie, fruits et légumes, boulangerie, mais tout en libre-service", explique Fabien Le Mouel, directeur des lieux à nos confrères du Progrès. Pour accueillir les clients, l'établissement peut compter sur son parking d'une soixantaine de places.