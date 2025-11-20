Actualité

Pour lutter contre le phishing, la préfecture de la Loire s’associe à deux influenceurs

  • par la rédaction

    • À l’approche de Noël et du Black Friday, la préfecture de la Loire annonce s’associer à deux influenceurs originaires du département pour lutter contre le phishing.

    Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, les arnaques en ligne aussi. Pour lutter contre le phishing et toucher le plus large public possible avec sa nouvelle campagne de prévention, la préfecture de la Loire s’associe à deux influenceurs ligériens : Jonathan Coni (1,7 million d’abonnés sur Instagram) et Ines Sahtout, alias Activemumhome (plus de 70 600 d’abonnés).

    Intitulée "Restez prudent lors de vos achats sur internet !", cette campagne de sensibilisation offre notamment des conseils pratiques et alerte les citoyens sur les techniques d'hameçonnage. Avec ce partenariat, les services de l'État misent sur une communication "ciblée" et "efficace".

