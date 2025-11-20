Le bar lounge Le Koya à Lyon, fermé par la préfecture après un contrôle. (Capture écran Google)

Suite à un contrôle de la préfecture du Rhône, le bar lounge Le Koya a été fermé d'urgence pour, notamment, vente de tabac à narguilé de contrebande.

C'est une fermeture effective depuis le 29 octobre et valable pour deux mois. Le bar lounge Le Koya, situé à Lyon, dans le 2e arrondissement, au 3 quai Perrache, a été fermé administrativement par la préfecture suite à un contrôle.

Il est notamment reproché à l'établissement la "détention frauduleuse de tabac à narguilé de contrebande sans détention de licence de débit de boissons et sans possession d'autorisation permettant la détention et la revente de tabac" ou encore l'ouverture après 1h du matin du bar le 20 septembre dernier.

"Considérant que les faits portent atteinte à la santé publique et constituent un délit", la préfecture du Rhône a ainsi décidé de la fermeture pendant deux mois de l'établissement lyonnais.