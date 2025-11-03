Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air s'annonce bonne à moyenne ce lundi 3 novembre 2025 à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

    Pour débuter cette nouvelle semaine, et après un weekend pluvieux, la qualité de l'air à Lyon sera globalement bonne, grâce notamment au lessivage par la pluie des polluants atmosphériques ce weekend. Ce lundi 3 novembre la situation devrait peu évoluer malgré le retour à un temps plus calme et ensoleillé ainsi qu’avec la reprise des activités humaines.

    Ainsi, hormis autour des grands axes de circulation, comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air s'annonce bonne à moyenne. Les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront particulièrement faible.

