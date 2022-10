France Services revient pou rune deuxième édition des journées portes ouvertes à Lyon et dans le Rhône pour aider les Lyonnais dans leur démarche administrative. (Photo by PASCAL GUYOT / AFP)

La Direction des statistiques du ministère du Travail (Dares) publie, ce mercredi 26 octobre, les chiffres du chômage du Grand Lyon pour le 3e trimestre. C'est une baisse de -1,4 % du taux de chômage sur les demandeurs d'emploi en catégorie A.

Au troisième trimestre, la métropole de Lyon marque une courte baisse (-1,4%, soit 960 personnes) de ses demandeurs d'emploi de catégorie A. Pour mémoire, la catégorie A concerne les inscrits tenus de rechercher un emploi. Toutefois, en un an, il y a eu une baisse de -13,8 % de chômeurs inscrits à Pôle Emploi. Les chiffres ont donc tendance à stagner.

C'est la fin de la baisse continue du chômage qui se maintenait depuis la fin de la crise sanitaire et, peut-être, les prémisses d'une stagnation.

Si le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A est à la baisse, ce n'est pas le cas lorsque l'on regarde l'ensemble des catégories de demandeurs d'emploi. C'est-à-dire toutes les personnes recherchant un emploi et ayant ou non exercé une activité. En effet, au 3e trimestre, la Dares enregistre une hausse de +0,1% en comptant toutes les catégories... mais une diminution de -7,8% sur l'année dans l'agglomération lyonnaise. Autrement dit, c'est la fin de la baisse continue du chômage qui se maintenait depuis la fin de la crise sanitaire et, peut-être, les prémisses d'une stagnation.

Des données à comparer avec ceux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes publiées ce mercredi 26 octobre : le nombre de chômeurs en catégorie A a diminué de -1,4% au troisième trimestre à cette échelle.

