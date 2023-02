A Villeurbanne, une nouvelle école dédiée à l'univers du métavers ouvre ses portes

Le groupe Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger) a inauguré la nouvelle école dédiée au métavers à Villeurbanne le 21 février.

L'Académie du métavers a été officiellement inaugurée mardi 21 février. En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Simplon.co et Pôle Emploi, le géant américain des GAFA - Google Apple Facebook Amazon - souhaite élargir les formations aux nouveaux métiers liés au métavers, en ouvrant une cinquième école en France, sur le territoire aurhalpin.

18 élèves dans la promotion

Déjà ouverte depuis le 5 décembre dernier, l'école a accueilli 18 élèves, qui suivent une formation intensive de trois à quatre mois. Ils poursuivent leur formation avec un contrat en alternance pendant plus d'un an. Une dizaine d'entreprises locales se sont déjà engagées à recruter un étudiant, à l'instar de LDLC VR Studio et WiDiD. Concrètement, l'univers du métavers ouvre des portes aux métiers de concepteur développeur spécialisé en technologies immersives, comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

"Les besoins en recrutement dans le métavers ne sont pas virtuels, l’émergence d’écoles dans la Région pour y répondre et anticiper les besoins est une perspective que Pôle Emploi accompagne pour satisfaire ces besoins" souligne Jacques-Alex Dorliat, directeur régional adjoint de Pôle Emploi.

