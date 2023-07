Le nombre de demandeurs d'emploi augmente au second trimestre 2023 en Isère.

Le nombre de demandeurs d’emploi sans activité est en légère hausse en Isère pour ce second trimestre 2023. Il s’établit en moyenne à 46 590 chômeurs, soit 0,6 % (280 personnes) de plus sur trois mois, selon les chiffres publiés le 26 juillet par la Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités. En début d'année, le nombre de chômeurs de catégorie A (qui sont tenus de rechercher un emploi et sans activité) avait reculé de 0,9 % dans le département.

+1,4 % chez les moins de 25 ans

Les moins de 25 ans sont les plus touchés, ils sont 6 400 à pointer au chômage en Isère, soit 1,4 % de plus sur un trimestre et 2,2 % sur un an.

Les plus de cinquante ans, eux, ont 0,6 % moins nombreux sur les listes des catégories A, B et C, c'est la seule tranche d'âge à connaître une décrue. Depuis le second trimestre 2022 le nombre d'inscrits à baissé de 8,8 %.