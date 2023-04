Les 10 métiers les plus recherchés par les entreprises du Rhône

Pole Emploi (Photo by Philippe LOPEZ / AFP)

Pôle Emploi a publié une enquête sur les besoins en main d'œuvre dans le Rhône où plus de 100 000 postes sont à pourvoir en 2023.

Trois millions, c'est le nombre d'emplois à pourvoir en France selon une étude publiée par Pôle Emploi mardi 11 avril. À titre de comparaison, en Auvergne-Rhône-Alpes, il s'agit d'environ 370 000 postes, soit la deuxième région de France, derrière l'Île-de-France (520 000), qui cherche à recruter. Mais alors quels sont les 10 secteurs d'activité qui recrutent le plus dans le Rhône ?

6 000 projets de recrutement dans la viticulture

En haut du panier sur les 100 000 besoins en main d'œuvre du Rhône, plus de 6 000 projets de recrutement concernent les métiers de viticulteurs et d'arboriculteurs. Viennent ensuite les métiers de la restauration (3 540) et du service (3 300), en 3e position. Mais les employeurs ont du mal à recruter, puisque Pôle Emploi note un taux de difficulté à 61 % dans le département.

