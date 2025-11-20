Métropole de Lyon : le Sytral relance sa campagne contre le harcèlement sexiste et sexuel

À l’approche du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Sytral Mobilités relance sa campagne biannuelle de prévention contre les violences sexistes et sexuelles.

Le Sytral Mobilités, autorité organisatrice des transports en commun de Lyon, relance sa campagne biannuelle de prévention contre les violences sexistes et sexuelles à l'occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Cette année, le choix s’est donc porté sur le dessin de presse. Réalisés en collaboration avec Ça presse, association lyonnaise d’éducation aux médias et à l’information, et par les par trois illustrateurs Besse, Lacombe et Soulcié, les dessins sont visibles sur l’ensemble du réseau TCL. Ils mettent en avant les dispositifs déjà existants qui permettent de lutter contre le harcèlement et les violences.

Campagne de prévention contre le harcèlement sexiste et sexuel du Sytral Mobilités. @SytralMobilités

Les marches exploratoires fêtent leurs 10 ans

Cette campagne s’inscrit par ailleurs dans un plan global de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a dix ans, le Sytral a, en effet, lancé son dispositif de marches exploratoires, initiative réalisée par des groupes d’ambassadrices volontaires pour améliorer les conditions de voyage des femmes. Depuis son lancement, le dispositif a vu naître le service de descente à la demande, le signalement des incivilités et violences sur le site de TCL, la formation des agents TCL à la prise en charge des victimes ou encore le renfort de l’éclairage public et de vision de la vidéoprotection dans les parcs-relais de la métropole lyonnaise.

Les ambassadrices se mobiliseront d’ailleurs le 26 novembre sur la mezzanine de la station de métro Bellecour (2e arr.) de 16h30 à 18h30 pour informer les voyageurs sur les dispositifs mis en place et distribueront la nouvelle édition du guide pratique contre le harcèlement sexiste élaboré par Sytral Mobilités.

