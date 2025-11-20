Actualité
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Un bébé d'un mois retrouvé mort par sa mère près de Lyon

  • par La rédaction

    • Un nourrisson a été retrouvé sans vie jeudi 20 novembre au domicile familial près de Lyon.

    Un enfant d'un mois a été retrouvé mort par sa mère à leur domicile familial de Saint-Forgeux dans le Rhône jeudi 20 novembre. Selon actuLyon, le bébé a été découvert sans vie ce matin.

    Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes de la mort indique le parquet de Villefranche-sur-Saône. Aucune trace visible de violence n'a été relevée, mais un obstacle médico-légal a été mentionné afin de permettre la réalisation d’investigations médico-légales.

