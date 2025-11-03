Le Sytral lance une grande enquête sur les modes de déplacement dans la métropole de Lyon

Le Sytral Mobilités débute ce mois-ci la collecte des données pour sa grande enquête sur l’évolution des modes de déplacements dans la métropole lyonnaise et jusque dans l’Isère et l'Ain. Elle se poursuivra jusqu’en avril 2026.

Afin de mieux comprendre les besoins des 2,5 millions d’habitants de la métropole lyonnaise et de répondre à leurs besoins, le Sytral Mobilités lance une grande enquête dans 564 communes du territoire et dans une partie des départements de l’Isère et de l'Ain. Réalisée tous les dix ans, cette enquête permettra de disposer des données nécessaires pour évaluer le Plan de Mobilité adopté le 3 octobre, indique Sytral Mobilités dans un communiqué ce lundi.

30 000 personnes interrogées

Pour la mettre en œuvre, le territoire a été préalablement découpé en 173 zones homogènes en nombre d’habitants. 30 000 personnes (soit 1 à 2 % des habitants de chaque secteur) ont été tirées au sort durant le mois de juin par le Cerema, en charge de réaliser l’enquête. Si cette dernière est encore en préparation, tous les membres des foyers sélectionnés répondront dès ce mois de novembre à plusieurs questions concernant leurs déplacements de la veille : origine, destination, mode et motif de déplacement, en face-à-face ou par téléphone. Toujours selon le Sytral, la collecte des données se poursuivra jusqu’en avril 2026.

Les données, "anonymisées" et "strictement confidentielles", seront ensuite analysées entre les mois de mai et novembre 2026, avant une restitution prévue donc à la fin de l’année prochaine. La publication complète est attendue au premier semestre 2027.

