Un homme a été placé en garde à vue au commissariat de Saint-Priest, dans la Métropole de Lyon, ce mardi 7 décembre. Il est suspecté d'avoir diffusé des vidéos de lui en plein rodéo, sur une moto non homologuée.

Le jeune homme de 16 ans avait déjà été surpris en plein rodéo par la police dimanche 21 novembre à Saint-Priest, non loin de la place Claude Farrère et de l'avenue Pierre Mendes. Il circulait en effet sur les trottoirs en effectuant des roues arrière en pleine après-midi. Cependant, pour des raisons de sécurité, les forces de l'ordre n'avaient pas pu l'interpeller. Quelques jours plus tard, ce même jeune originaire de Vaulx-en-Velin était suspecté des mêmes faits, les 27 et 28 novembre.

Cette fois, grâce à ses propres vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, la police parvenait à l'identifier avant de le convoquer au commissariat le mardi 7 décembre. Lors de sa garde à vue, il a reconnu les faits et devait être présenté au parquet ce mercredi, devant le juge des enfants.

