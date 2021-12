Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques se rendra à l'Institut national d'administration de Lyon ce vendredi 10 décembre.

Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction publique rencontrera ce vendredi 10 décembre des étudiants de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'Institut régional d'administration de Lyon. L'objectif de cette visite ? Échanger autour des questions de la fonction publique pour la rendre plus accessible et plus ouverte. Des anciens étudiants devenus fonctionnaires et des présidents d'établissements universitaires seront également présents.

Situé à Villeurbanne et fondé en 1970, l'Institut régional d'administration (IRA) de Lyon participe, avec quatre autres instituts en France, à la formation des cadres de la Fonction publique d'État.