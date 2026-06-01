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La Ville de Villeurbanne lance le Week Festival, une semaine d'animations pour les jeunes

  • par Romain Balme

    • La Ville de Villeurbanne lance le Week Festival du 2 au 6 juin. Au programme, expositions, pelote basque, et animations sont prévues à destination de la jeunesse

    "Une semaine de temps forts destinés aux jeunes afin de profiter ensemble, de s’amuser, d’aiguiser sa curiosité mais aussi de prendre soin de soi." C'est la promesse de la Ville de Villeurbanne qui lance le Week Festival du 2 au 6 juin prochains. Parmi les différentes activités proposées : initiation à la pelote basque, blind test, découverte d'innovations étudiantes, mais aussi temps d’échanges autour de la santé mentale.

    Plus précisément, le programme débute ce mardi 2 juin à l'espace jeunes de la rue Paul-Verlaine avec l’exposition "Bestiaire", réalisée par les élèves de la Cité Scolaire René-Pellet. Celle-ci sera suivie par un moment détente autour de musique, gaming, ou encore de baby-foot.

    Le samedi 6 juin, date de la fin du Week Festival, se dérouleront plusieurs activités. C'est notamment le cas de l'initiation à la pelote basque, d'animations sur la place Lazare-Goujon, des leçons d'aquarelle, ou encore d'une soirée conviviale à la Cantina.

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