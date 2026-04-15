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La naissance d'une hyène tachetée au safari de Peaugres le 14 juillet 2023
@SafariPeaugres

Près de Lyon : deux hyènes tachetées sont nées au Safari de Peaugres, une première cette année

  • par Romain Balme

    • Le Safari de Peaugres, en Ardèche, vient d'annoncer la naissance de deux hyènes tachetées. Une grande première en France cette année.

    Situé en Ardèche, à une heure de Lyon, le Safari de Peaugres vient d'annoncer un heureux évènement. Deux bébés hyènes tachetées sont nés en février dernier après une gestation de trois mois. Une bonne nouvelle alors que l'espèce fait partie d'un programme d'élevage européen (PEE) coordonné par l'association européenne des zoos et aquariums.

    Avant leur présentation au grand public, les nouveaux-nés ont profité d'une tanière spécialement aménagée par leur mère, avant de démarrer leur vie à l'abri des regards, même s'ils savent marcher dès leur naissance. Actuellement, ils commencent à sortir sous la surveillance de leur mère, qui veille au grain.

    Un évènement d'autant plus savouré par les équipes du parc puisqu'il s'agit des deux premières naissances de cette espèce dans l'Hexagone cette année. A noter que malgré les représentations peu élogieuses de la hyène, notamment dans le dessin animé le Roi Lion, cet animal est plutôt intelligent. Il agit ainsi en "éboueur naturel" lorsqu'il mange les carcasses dans la nature, évitant la propagation de maladies.

    Lire aussi : Près de Lyon : les manchots de retour au parc des Oiseaux

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