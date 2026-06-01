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La brasserie l’Espace placée en liquidation judiciaire. Google Maps

Lyon : la brasserie l’Espace ferme définitivement ses portes place Bellecour

  • par LR

    • Le chef Jean-Paul Borgeot a été contraint de fermer la brasserie l'Espace, située place Bellecour. Le tribunal des affaires économiques a prononcé sa liquidation judiciaire le 27 mai.

    Placée en redressement, la brasserie l’Espace ferme définitivement ses portes dans le 2e arrondissement, révèlent nos confrères de Lyon People. Le tribunal des affaires économiques a prononcé sa liquidation judiciaire le 27 mai dernier.

    Également propriétaire de La Tassée, La Cuvée et du Restaurant de Fourvière, le chef Jean-Paul Borgeot avait racheté l’établissement du 26 place Bellecour en 2001 à Roland et Albert Artiacco.

    Il confie à nos confrères : "L’activité restauration est devenue trop compliquée, nous subissons une baisse d’activité de 35 %. À 76 ans, j’en avais assez."

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