Métropole de Lyon : cluster à la prison de Corbas, 133 cas positifs au Covid-19 détectés

La 5e vague de Covid-19 n'a pas épargné la maison d'arrêt de Corbas, située dans l'Est lyonnais. Mardi et mercredi, l’ARS a procédé au dépistage de l'ensemble des détenus et agents, révélant la présence de 133 cas positifs.

D'après nos confrères du Progrès, une importante opération de dépistage s'est déroulée mardi et mercredi à la prison de Corbas, l’établissement pénitentiaire de l’Est lyonnais. Ce sont 830 détenus ou personnels de la maison d'arrêt qui ont été testés par l’agence régionale de santé et La Croix Rouge. Au total, 133 cas positifs ont été détectés chez 119 détenus et 14 agents. Les activités en groupes ainsi que le parloir ont été supprimés afin de limiter la propagation du virus.

C'est la deuxième fois qu'un cluster éclate entre les murs de la maison d’arrêt de Corbas. Au mois d'août, environ 60 cas positifs avaient été identifiés parmi les détenus et les surveillants.