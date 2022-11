"Méga-bassines" : l'Agence de l'eau du Rhône ne les exclut pas

Lors d'un point sur la qualité des eaux en Rhône-Alpes, l'Agence de l'eau s'est exprimée sur l'épineuse question des "méga-bassines". Elle n'y est pas opposée.

"Je m'étonnais que la question tarde tant à arriver". Martial Saddier, président du comité de bassin Rhône-Méditerranée de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, s'attendait à ce que le sujet soit mis sur la table. Lors d'un point sur la qualité de l'eau organisé vendredi 18 novembre, il s'est dit "ni complètement contre, ni complètement pour" les retenues d'eau, souvent appelées "Méga-bassines".

En dernier recours et sous conditions

Pour rappel, le projet de construction de 16 retenues à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres s'est heurté à la mobilisation d'environ 5 000 manifestants écologistes. Pour ces opposants, ces projets sont un pas vers l'accaparement de l'eau par l'agriculture mais ils seraient aussi une aberration écologique puisque l'été le risque de perte s'élève entre 20 % à 60 % selon plusieurs chercheurs. Pour ses défenseurs, c'est un moyen de faire face aux période de forte sécheresse.

Pour le président du comité de bassin Rhône-Méditerranée, les méga-bassines sont l'une des solutions, "dans certains cas et en respectant beaucoup de règles". Trois solutions doivent précéder l'utilisation d'un tel projet. "La priorité absolue, c'est économiser", a tenu à rappeler Martial Saddier. Vient ensuite la désimperméabilisation des sols et la ralentissement de l'écoulement de l'eau. Mesure dans laquelle "la Métropole de Lyon est très engagée et avec qui nous avons signé un partenariat", s'est félicité Laurent Roy, directeur général de l'Agence. Enfin dernière solution, la substitution, c'est-à-dire aller chercher de l'eau dans des communes qui en possèdent abondement.

En dernier recours, "oui les bassines sont une réponse possible pour l'agriculture". Une solution que Martial Saddier, également président du département de Haute-Savoie, n'a pas écartée non plus en montagne pour les stations de ski,