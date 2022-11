Week-end de protestation à Lyon

Plusieurs rassemblements dédiés à des causes diverses prendront place dans la ville de Lyon ce week-end du 19 au 20 novembre.

Ce week-end sera placé sous le signe de la protestation à Lyon. Six actions, pour six causes différentes auront lieu dans plusieurs endroits de la ville. Des mouvements en lien avec l’actualité française et internationale. Entre environnement, féminisme ou encore transphobie, voilà ce à quoi il faut s'attendre.

Causes sociales

Le comité des Iraniens de Lyon organise une marche de soutien à la révolution en Iran, entre Bellecour et l’hôtel de ville à partir de 15h samedi 19 novembre. Plusieurs manifestations auront lieu partout dans le monde en soutien au peuple iranien après la mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier.

Dimanche 20 novembre dès 14 heures, place des Terreaux, l’antenne jeune d’Amnesty international de Lyon organise une manifestation pour rendre hommage aux ouvriers morts sur les chantiers du Qatar. L'évènement s'organise à l'occasion de l'ouverture de la coupe du monde de football.

Toujours dimanche à 17h place de la comédie, un rassemblement est organisé pour la journée du souvenir trans. L'occasion de se souvenir des personnes victimes de transphobie.

Environnement et protection des animaux

Greenpeace se mobilise pour demander au gouvernement l’étiquetage obligatoire de tous les OGM, samedi 19 novembre dans le 7e arrondissement. Cette action aura lieu dans 24 autres villes françaises, les militants comptent informer les clients sur la problématique des OGM.

Samedi toujours place des Jacobins à 14h, l'association Attac organise une action pour inciter le gouvernement à "s'attaquer aux super pollueurs."

Et pour finir, 130 associations de défense des animaux, regroupées au sein du collectif "Ensemble pour l’abolition" se mobilisent ce week-end dans plus de quarante villes. Leur revendication : soutenir la proposition de loi du député LFI Aymeric Caron contre la corrida. Les militants se retrouveront devant la cathédrale à Saint-Jean, samedi 19 novembre à 13h.