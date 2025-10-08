Actualité
Le magasin situé à Daveyzieux (Ardèche) fait partie des 13 nouvelles boutiques © Maxi Zoo

Maxi Zoo : 13 nouveaux magasins ouverts entre juillet et septembre

  • par Romain Balme

    • Leader de l'animalerie en France, l'enseigne Maxi Zoo (Isère) renforce sa présence sur le territoire français, avec ses 428 boutiques.


    Maxi Zoo s'agrandit ! Entre juillet et septembre 2025, treize nouvelles boutiques sont venus s'ajouter aux 415 boutiques déjà présentes sur le territoire. Un développement qui s'accélère grandement cette année, alors que l'enseigne basée à Vaulx-Milieu (Isère), avait inauguré son 400e magasin… en avril dernier.

    Justement, ce n'est pas la première opération de cette envergure que mène Maxi Zoo. Entre avril et juin dernier, ce sont quinze autres boutiques que le géant de l'animalerie avait implanté. A noter qu'une autre boutique devrait ouvrir, ici à Lyon, au centre commercial de Confluences (2e arrondissement). Ouverture prévue début 2026

    Voici les 13 nouveaux magasins Maxi Zoo qui ont ouvert entre juillet et septembre :

    • Capvern (Haute-Pyrénées)
    • Davézieux (Ardèche)
    • Dury (Somme)
    • Brignoles (Var)
    • Crépy-en-Valois (Oise)
    • Soyons (Ardèche)
    • Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais)
    • Lanester (Morbihan)
    • Lesneven (Finistère)
    • Lunel (Hérault)
    • Marquette-Lez-Lille (Nord)
    • Solliès-Pont (Var)
    • Villers-Semeuse (Ardennes)
